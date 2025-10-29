Туроператоры РФ не получали жалоб от туристов на Кубе из-за урагана "Мелисса"

Стихия не затронула популярные у россиян пляжные курорты острова, сообщили в Ассоциации туроператоров России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Туроператоры не получали жалоб от находящихся на Кубе российских туристов из-за урагана "Мелисса", он не затронул популярные курорты страны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Мелисса" не задела популярные у россиян пляжные курорты Кубы, в том числе Варадеро, который находится на севере страны в значительном удалении от зоны прохождения урагана. Расстояние между [муниципалитетом] Гуама и Варадеро составляет примерно 700-750 км по воздуху - то есть он на самом деле очень далеко от курортов. Туроператоры не получали жалоб от туристов, отдыхающих сейчас в Варадеро, Кайо-Коко и на других популярных курортах. Туристов не эвакуировали из отелей", - говорится в сообщении.

Ураган "Мелисса", который ослаб до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на восточную часть Кубы ночью 29 октября. Об этом сообщает местный новостной портал Cubadebate. По его данным, порывы ветра скоростью около 195 км/ч (54 м/с) зафиксированы в муниципалитете Гуама провинции Сантьяго-де-Куба на востоке страны.

Ранее сообщалось об эвакуации порядка 750 тыс. человек. Власти острова ожидают значительные разрушения инфраструктуры в восточной части Кубы, которая примет на себя основной удар стихии. После Кубы, по прогнозу метеорологов, ураган направится в сторону Багамских островов.