В "Узбекнефтегазе" заявили, что вопрос о выкупе активов "Лукойла" пока не стоит

Компания обсуждает с "Лукойлом" вопрос о введении ограничений, которые затронут совместные проекты на территории Узбекистана

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 29 октября. /ТАСС/. Вопрос о выкупе активов "Лукойла" в Узбекистане после введения санкций западных стран в настоящее время не стоит, заявил в интервью местному интернет-изданию "Gazeta" глава "Узбекнефтегаза" Баходир Сидиков.

Читайте также

От Джека Воробья с приветом: Европа и США ввели санкции, взметнув цены на нефть

При этом, по его словам, "Узбекнефтегаз" обсуждает с "Лукойлом" вопрос о введении ограничений, которые затронут совместные проекты на территории Узбекистана. "Я не думаю, что сейчас будет стоять вопрос о выкупе, на мой взгляд", - приводит его слова издание.

По данным "Лукойла", в Узбекистане компания реализует на условиях соглашения о разделе продукции проекты "Канлым - Хаузак-Шады" и "Гиссар". За 20 лет работы в проекты на территории республики инвестировано $7,5 млрд, добыто 134,4 млрд куб. м природного газа.

Ранее в "Лукойле" сообщили, что в связи с введением рядом государств ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий они намерены продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей.

Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. В середине октября Великобритания также включила "Лукойл" в санкционный список.