СП представила положительное заключение на поправки в бюджет на 2025 год

Среди изменений в этом году прогнозируется замедление инфляции до 6,8%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Счетная палата (СП) России поддержала поправки в бюджет на 2025 год. Об этом заявил председатель СП Борис Ковальчук на пленарном заседании в Совете Федерации.

"Счетная палата представила положительное заключение на внесенный законопроект", - сказал он.

Ковальчук отметил, что изменения связаны преимущественно с уточнением отдельных показателей прогноза социально-экономического развития страны и необходимостью выполнения поручений президента и правительства Российской Федерации, также закон предполагает перераспределение отдельных видов межбюджетных трансфертов региональным бюджетам без изменения общего объема.

Согласно заключению СП, с точки зрения макроэкономических показателей ожидается замедление темпов роста ВВП за 2025 год. "Он составит 1%, вместо ранее запланированных 2,5%. Мы отмечаем, что ранее мы фиксировали соответствующие риски по недостижению темпов роста ВВП и его номинального значения, а также обращали внимание на риски, касающиеся ненефтегазовых доходов и риски в части динамики инвестиций в основной капитал", -сказал председатель СП.

"Общий объем доходов, согласно законопроекту, снизится на 1,9 трлн руб. или на 5% и составит 36,6 трлн. Нефтегазовые доходы увеличиваются на 337 млрд или на 4%, ненефтегазовые доходы снижаются на 2,3 трлн руб. или на 7,6%. В основном снижения связаны с уменьшением поступлений по налогу на добавленную стоимость на 1,2 трлн, утилизационного сбора на 440 млрд, доходов от операций управлению остатками средств на едином казначейском счете на 258 млрд, ввозных таможенных пошлин на 198 млрд и налога на прибыль организаций на 167 млрд руб." - сказал Ковальчук.

Он также отметил, что при этом планируется уменьшение открытой и увеличение закрытой частей федерального бюджета на 75 млрд руб.