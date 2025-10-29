СФ одобрил закон об аренде аэродромов их операторами без конкурса

Предполагается, что изменения позволят, в частности, сократить срок передачи федерального недвижимого имущества в аренду операторам гражданской авиации и обеспечить непрерывность функционирования аэродромов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании одобрил закон, допускающий аренду аэродромов гражданской авиации их операторами без проведения аукционов и конкурсов.

Новые нормы будут закреплены в Воздушном кодексе РФ. Устанавливается, что оператор, эксплуатирующий аэродром гражданской авиации для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов, а также соответствующий требованиям федеральных авиационных правил, сможет арендовать аэродром, находящийся в федеральной собственности, без проведения конкурсов и аукционов.

Изменения позволят существенно сократить срок передачи федерального недвижимого имущества в аренду операторам аэродромов гражданской авиации (без издания соответствующего акта правительства Российской Федерации), обеспечить непрерывность функционирования аэродромов, а также эффективное использование и сохранность государственного имущества, отмечают авторы инициативы.