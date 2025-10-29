Трамп заявил, что США и Южная Корея договорились о сделке по пошлинам

Американский президент рассказал об этом на торжественном ужине с президентом Республики Корея

Редакция сайта ТАСС

КЁНДЖУ / Республика Корея/, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти достигли договоренности по сделке по пошлинам с Республикой Корея. Об этом он рассказал на торжественном ужине с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном в Кёнджу.

"Да, мы [договорились о сделке]", - сказал он на вопрос журналиста.

В конце июля Республика Корея и США достигли договоренностей, в результате которых Вашингтон согласился снизить таможенные сборы до 15% взамен на то, что Республика Корея обещала инвестировать в экономику США $350 млрд, а также закупить энергоресурсы на $100 млрд. В сентябре Ли Чжэ Мён заявил, что инвестиции в США без договоренностей о валютном свопе могут вызвать в Республике Корея финансовый кризис.

26 октября Трамп сказал, что Вашингтон близок к заключению сделки по пошлинам с Южной Кореей. Ранее администрация президента Республики Корея заявляла, что Сеул и Вашингтон вряд ли успеют заключить сделку по американским пошлинам до двусторонней встречи президентов на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу.