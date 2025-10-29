Набиуллина: под ограничения числа займов попадет более половины портфеля МФО

Согласно законопроекту, который сейчас рассматривается в Госдуме, если у заемщика уже есть непогашенный долг в МФО, то новая ссуда ему не будет выдана

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Порядка 55% портфеля микрофинансовых организаций (МФО) окажется под ограничением по количеству одновременно действующих займов с полной стоимостью свыше 100% годовых, выданных одному клиенту. Об этом заявила главная Банка России Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Согласно законопроекту, который сейчас рассматривается в Госдуме, если у заемщика уже есть непогашенный долг в МФО, то новая ссуда ему не будет выдана. Также с 2026 года при оформлении займа введут "период охлаждения" на три календарных дня, а максимальный уровень переплаты снизят с 130% до 100% от суммы основного долга.

"Мы провели оценку, и под эти ограничения попадет около 55% портфеля микрофинансовых организаций, то есть это серьезное ограничение. То есть рынку придется серьезно измениться. Кто не изменится, кто не примет, микрофинансовые организации, новые правила, должны будут уйти с рынка", - отметила глава ЦБ.