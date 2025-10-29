Air India потеряла $435 млн от закрытия неба Пакистаном

Запрет заставил компанию перенаправить рейсы в Европу, США и Канаду, что привело к значительному увеличению расхода топлива и времени выполнения рейсов

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 октября. /ТАСС/. Убытки крупнейшего индийского авиаперевозчика Air India от продолжающегося с апреля закрытия воздушного пространства Пакистана составили 40 млрд рупий ($435,5 млн). Об этом сообщил изданию Hindustan Times генеральный директор компании Кэмпбелл Уилсон.

Запрет на полеты индийских авиалайнеров в воздушном пространстве Пакистана заставили Air India перенаправить рейсы в Европу, США и Канаду, что привело к значительному увеличению расхода топлива, времени выполнения рейсов и другому финансовому ущербу, общая сумма которого составила $436,5 млн. Авиамаршруты в Европу и США являются одними из самых прибыльных международных сегментов Air India. Они пострадали сильнее всего из-за увеличения продолжительности полетов в среднем на 60-90 минут, уточнил Уилсон.

Пакистан в октябре продлил запрет на полеты индийских самолетов в своем воздушном пространстве до 23 ноября. Запрет был введен 24 апреля после произошедшего двумя днями ранее теракта в Пахалгаме на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, где погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению Межведомственной разведки Пакистана.

В Индии действует аналогичный запрет на полеты пакистанских гражданских самолетов.

В ночь на 7 мая индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по целям в Пакистане, где базировались террористы. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны сообщили о полном прекращении огня. Как заявили индийские официальные лица, военная операция "Синдур" была приостановлена, но не завершена.