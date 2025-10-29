Путин: россияне должны иметь возможность купить рыбу по приемлемой цене

Улов российских рыбаков должен приоритетно идти на отечественные прилавки, заявил президент

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Улов российских рыбаков должен в первую очередь поступать на отечественные прилавки, а у россиян должна быть возможность покупать рыбу по приемлемой цене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

"Хотел бы вновь подчеркнуть - Россия располагает уникальными запасами биоресурсов. И очень важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку, причем в приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной цене", - отметил глава государства.