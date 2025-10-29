Бюджет Татарстана на 2026 год запланировали с дефицитом в 13,8 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2025 года валовой региональный продукт составил 4,3 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Татарстана приняли в первом чтении проект бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Дефицит в следующем году составит 13,8 млрд рублей.

"Бюджет республики на 2026 год по доходам определяется в сумме 498,2 млрд рублей, по расходам - 512 млрд рублей, дефицит - 13,8 млрд рублей", - сказал на заседании республиканского парламента министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов.

В целом доходная часть консолидированного бюджета на 2026 год прогнозируется в объеме 604,8 млрд рублей, расходная - 618,6 млрд рублей, дефицит - 13,8 млрд рублей. Согласно приведенным им данным, расходы на здравоохранение в консолидированном бюджете составят 142 млрд, на соцполитику - 73,7 млрд, на физкультуру и спорт - 16,2 млрд рублей.

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил, что по итогам девяти месяцев 2025 года валовой региональный продукт составил 4,3 трлн рублей. По итогам 2026 года он прогнозируется на уровне 5,8 трлн рублей.

Поправки к законопроекту принимаются до 14 ноября.