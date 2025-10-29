В ЛНР выделят до 500 млн рублей на восстановление предприятий

Финансирование будет предоставляться в форме грантов

ЛУГАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики в рамках программы "Восстановление" выделит предприятиям гранты от 5 млн до 500 млн рублей на восстановление разрушенной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"По новой программе "Восстановление" наши предприятия смогут получить от 5 до 500 млн руб. на строительство, капитальный ремонт или реконструкцию объектов промышленной инфраструктуры, а также на капремонт оборудования. В этом году финансирование будет предоставляться в форме грантов, то есть будет безвозмездным и безвозвратным", - приводит слова директора ФРП ЛНР Виолетты Воробьевой пресс-служба фонда.

Она уточнила, что средства для программы будут перечислены региональному ФРП из бюджета республики, который, в свою очередь, получит финансирование от Фонда развития территорий. Ранее поддержку можно было получить только на закупку оборудования или пополнение запасов сырья. Новая программа позволит предприятиям восстанавливать разрушенную производственную инфраструктуру за счет государственной поддержки.