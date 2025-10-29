Экспорт рыбной продукции из РФ в 2025 году может достичь порядка $6 млрд

Показатель в январе - июле составил порядка 1,3 млн тонн, что на 3% выше уровня 2024 года

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российский экспорт рыбной продукции по итогам 2025 года может составить порядка $6 млрд, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Экспорт в январе - июле 2025 года составил порядка 1,3 млн тонн, что на 3% выше уровня 2024 года. В стоимостном выражении - $3,3 млрд, что на 8% выше уровня 2024 года. Ожидаем, что выйдем на стоимость экспорта в этом году порядка $6 млрд", - сказал Шестаков.

Он отметил, что в 2022-2024 годах были ощутимы изменения в работе российского рыбохозяйственного комплекса, связанные с внешнеэкономическими факторами, выражавшимися в ограничениях доступа к рынкам сбыта продукции в страны Северной Америки и Европейского союза. "Основными рынками сбыта остались преимущественно азиатские страны, и, как следствие, наблюдалось снижение экспортных цен на основные объекты промысла - минтай, сельдь, крабы и другие", - добавил глава ведомства.

"В 2025 году ценовая ситуация изменилась, экспортные цены вернулись к средним за многолетний период, расшилась география наших экспортных поставок. Сейчас поставки осуществляются порядка в 90 стран. Но основными покупателями по-прежнему остаются по итогам 2024 года Китай и Республика Корея", - подчеркнул Шестаков.

По итогам 2024 года Россия экспортировала 2,1 млн тонн водных биологических ресурсов на сумму $5,2 млрд.