Белорусская "дочка" Альфа-банка сообщила о проблемах с Apple Pay

Новые карты перестали привязываться к платежной системе

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Клиенты белорусской "дочки" Альфа-банка столкнулись с трудностями при добавлении новых карт в Apple Pay. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

"Видим ваши обращения по поводу добавления новых карт в Apple Pay, поэтому спешим поделиться актуальным статусом. Сегодня некоторые новые карты действительно перестали привязываться к Apple Pay. Карты, привязанные к Apple Pay ранее, продолжают работать. Поэтому, если ваша карта уже привязана, рекомендуем ее не отвязывать", - говорится в тексте.

Если же карта не привязывается, то в банке предлагают воспользоваться пластиковыми картами. "Они работают в прежнем режиме", - пояснили в пресс-службе.

"Мы уже разработали несколько решений на случай сбоев в работе Apple Pay ввиду 19-го пакета санкций - скоро поделимся всей информацией и подробностями о других возможных изменениях", - отметили в банке.

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций вводит запрет на транзакции с рядом банков из Белоруссии. Под ограничения попали Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, Альфа-банк (Белоруссия), Сбер Банк (Белоруссия), ВТБ Банк (Белоруссия).

Ранее в пресс-службе Альфа-банка (Белоруссия) сообщили, что клиенты могут продолжить осуществлять финансовые операции, карты работают в прежнем режиме.