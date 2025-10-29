Nikkei Asia: Honda остановила производство авто в Мексике из-за нехватки чипов

По информации портала, завод, где остановили производство, работал в основном на экспорт автомобилей в США

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Японский концерн Honda приостановил производство автомобилей на заводе в Мексике из-за дефицита чипов, вызванного проблемами с поставками от компании - производителя полупроводников Nexperia. Об этом сообщил портал Nikkei Asia.

В публикации отмечается, что завод, где остановили производство, работал в основном на экспорт автомобилей в США. В прошлом году он выпустил более 190 тыс. машин, из которых более 150 тыс. экспортировали в Соединенные Штаты. Нехватку чипов вызвал спор вокруг Nexperia между Китаем и Нидерландами. Компания расположена в Нидерландах и принадлежит китайскому холдингу Wingtech. По данным портала, Honda использует полупроводники от Nexperia в некоторых деталях для своих авто. Неясно, когда компания возобновит производство на мексиканском заводе.

Портал сообщает, что дефицит чипов повлиял также на заводы Honda в США и Канаде. Проблема с поставками полупроводников впервые вызвала сбои в производстве автомобилей от Honda. При этом, как отметили представители компании, производство мотоциклов в Мексике не пострадало.

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это, как сообщило агентство Bloomberg, Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны.