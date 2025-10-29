Прибыль ушедшего из РФ финского концерна UPM в 3-м квартале упала почти на 50%

Лесопромышленная компания столкнулась с "исключительной нестабильностью" в процессе производства целлюлозной продукции

СТОКГОЛЬМ, 29 октября. /ТАСС/. Прибыль финской лесопромышленной компании UPM, ранее прекратившей работу в РФ, в третьем квартале 2025 года сократилась на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Прибыль UPM за третий квартал упала до €153 млн, за аналогичный период 2024 года этот показатель составил €291 млн. В отчете компании отмечается, что доход концерна сократился на 47%. Объем выручки с июля по сентябрь 2024 года достиг отметки в 11,5%, однако сейчас было зафиксировано его падение до уровня 6,7%.

В отчете сообщается, что в процессе производства целлюлозной продукции компания сталкивается с "исключительной нестабильностью". "Продолжающаяся неопределенность в геополитике и мировых торговых отношениях может повлиять на динамику поставок UPM, цены, издержки и курс валют", - говорится в заявлении.

В июле 2025 года телерадиокомпания Yle сообщила о намерениях руководства компании прекратить производство бумаги в финском городе Лаппеенранта на юго-востоке страны. В марте 2022 года UPM приостановила покупку древесины из РФ и работу фанерного завода в Чудове в Новгородской области.