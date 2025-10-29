ФТС не осуществляет проверки на границе России и Казахстана

Служба не оказывает влияние на прохождение транспортных средств через границу, сообщили в пресс-службе ведомства.

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ не осуществляет проверочные мероприятия в пунктах пропуска на границе России и Казахстана и не оказывает влияние на прохождение через них транспортных средств, очереди отсутствуют, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Таможенные органы не осуществляют проверочные мероприятия в пунктах пропуска на границе России и Казахстана и не оказывают влияния на прохождение через них транспортных средств. В пунктах пропуска на данном участке очереди отсутствуют, погранпереходы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Вблизи российско-казахстанского участка границы на трассах, по которым проходят основные транспортные потоки, работают мобильные группы таможенных органов, которые осуществляют выборочный контроль и проверку транспортных средств, въехавших на территорию России, с целью предотвращения незаконного перемещения товаров.

"Проверочные мероприятия осуществляются на территории Российской Федерации строго в соответствии с законодательством. Когда все документы в порядке, проверка занимает не более 8 минут", - добавили в ФТС.

Об указе президента РФ

В ФТС напомнили, что 24 октября 2025 года был издан указ президента РФ № 778, который разрешает до 10 декабря 2025 года ввозить в Россию товары автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии без документов, подтверждающих, что они являются товарами ЕАЭС, и без маркировки - но только при соблюдении определенных условий.

"Ввоз товаров возможен, если их получатель - российское юридическое лицо, и у перевозчика есть от данного юридического лица уведомление в таможенный орган в простой письменной форме об обязательстве задекларировать товар в соответствии с установленным порядком. В таком случае можно не опасаться ответственности за отсутствие документов, подтверждающих статус товаров ЕАЭС. После пересечения таким транспортным средством границы должностные лица таможенных органов будут сопровождать его до СВХ (склад временного хранения - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Далее получатели должны разместить товары на складе временного хранения и оформить таможенную декларацию до 27 декабря 2025 года, уплатив все необходимые пошлины.

Декларация оформляется по правилам, установленным разделом 5 решения комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257 "О форме декларации на товары и порядке ее заполнения".

"Таможенные органы нацелены на максимальное содействие добросовестному бизнесу в исполнении указа президента России. Его реализация позволит ввезти и оформить товары в Российской Федерации и затем продолжить их реализацию на внутреннем рынке на законных основаниях", - добавили в ведомстве.