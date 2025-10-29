На заводе по производству дрожжей в Липецкой области запустят новую производственную линию

Предприятие сможет производить 55 тыс. тонн сухих дрожжей, 3 тыс. тонн пищевых ингредиентов и 92 тыс. тонн жидких органических удобрений или кормов в год

ЛИПЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Правительство Липецкой области и китайская компания, завод по производству дрожжей которой работает в Данковском районе региона, подписали соглашение о расширении производства. Об этом сообщил журналистам губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"На заводе по производству дрожжей в Данковском районе, который является крупнейшим в России в этой нише, построят еще одну производственную линейку, вложив в это более 11 млрд рублей. Завершить строительство новой, уже третьей для завода линии и выйти на полную мощность в 22 тыс. тонн дрожжей в год планируется к концу 2027 года", - сказал Артамонов.

По словам губернатора, после реализации данного проекта предприятие сможет производить 55 тыс. тонн сухих дрожжей, 3 тыс. тонн пищевых ингредиентов и 92 тыс. тонн жидких органических удобрений или кормов в год.

"Это соглашение - еще один шаг в укреплении партнерства между Липецкой областью и китайскими инвесторами. Мы создаем комфортные условия для работы бизнеса и реализации перспективных проектов, которые дают региону новые рабочие места, технологии и экономический рост", - пояснил Артамонов.