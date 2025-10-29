Путин рассказал о траулерах с безотходной переработкой рыбы

Президент РФ также рассказал о механизме выделения квот на вылов рыбы в обмен на вложения в том числе в современные суда

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством РФ рассказал о том, что в рамках механизма "квот под киль" в стране в том числе строятся траулеры, перерабатывающие улов по безотходной технологии.

"Он [механизм инвестиционных квот] предусматривает выделение квот на вылов рыбы в обмен на вложения в том числе в современные суда, включая траулеры нового поколения, которые могут по безотходной технологии перерабатывать улов прямо на борту", - напомнил глава государства, попросив участников совещания рассказать о том, как работают инструменты для развития рыбохозяйственного промысла.