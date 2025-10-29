Южная Корея инвестирует в США $200 млрд "наличными"

Общая сумма южнокорейских вложений в американскую экономику составит $350 млрд, из которых $150 млрд будут иметь форму сотрудничества в судостроении

Редакция сайта ТАСС

КЁНДЖУ, / Республика Корея/, 29 октября. /ТАСС/. Южная Корея инвестирует в США $200 млрд "наличными деньгами", при этом в год сумма не будет превышать $20 млрд. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник администрации президента Республики Корея Ким Ён Бом.

"Инвестиции в американскую экономику в размере 350 млрд будут состоять из 200 млрд наличными и 150 млрд в форме сотрудничества в сфере судостроения", - сказал Ким Ён Бом, который возглавляет управление по государственной политике в администрации президента.

"Наши инвестиции в год будут иметь верхнюю планку в 20 млрд", - сказал чиновник. По его словам, это отвечает возможностям Республики Корея на валютном рынке. В ответ США снизят пошлины на автомобили с 25% до 15%. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он и южнокорейский лидер Ли Чэ Мён смогли достичь торговой сделки.

В конце июля Республика Корея и США достигли договоренностей, в результате которых Вашингтон согласился снизить таможенные сборы до 15% взамен на то, что Республика Корея обещала инвестировать в экономику США $350 млрд, а также закупить энергоресурсы на $100 млрд. В сентябре Ли Чжэ Мён заявил, что инвестиции в США без договоренностей о валютном свопе могут вызвать в Республике Корея финансовый кризис.