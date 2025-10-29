Путин указал на необходимость сбалансированных тарифов на восполнение рыбы

Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что у Росрыболовства возникают проблемы с выплатами компенсаций вылова рыбы "Русгидро"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил главе Росрыболовства Илье Шестакову найти сбалансированный подход к тарифам на восполнение рыбы, чтобы не нанести ущерб ни рыболовам, ни популяции рыбы. Такое поручение глава государства дал на совещании с членами правительства РФ.

Шестаков рассказал Путину о том, что у Росрыболовства возникают проблемы с выплатами компенсаций вылова рыбы "Русгидро".

"Они считают, что вы задираете эти тарифы слишком высоко и их работа становится просто нерентабельной. Слишком дорого для них обходятся все эти мероприятия, которые, по их мнению, даже превышают необходимые требования с точки зрения экологии и природоохраны", - заметил российский лидер.

Глава Росрыболовства ответил, что в РФ оценка ущерба вылова рыбы "гораздо более щадящая, чем у других стран", однако выразил готовность к совместной доработке тарифной политики.

"Посмотрите, пожалуйста, внимательно, так, чтобы не в ущерб ни одной отрасли", - обратился Путин к Шестакову.