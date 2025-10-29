На развитие Камчатки направят более 20 млрд рублей частных средств до 2030 года

Деньги удастся получить от рыбопромышленников в результате перезаключения договоров на рыболовные участки, сообщил губернатор Владимир Солодов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Свыше 20 млрд рублей из внебюджетных источников будет направлено на реализацию мероприятий программы социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года. Средства удастся получить от рыбопромышленников в результате перезаключения договоров на рыболовные участки, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Появились дополнительные возможности для развития инфраструктуры прибрежных территорий. Особенно подчеркну здесь те обязательства, которые предприятие берет на себя в рамках перезакрепления лососевых рыболовных участков. На примере Камчатского края, по расчетам, на программы социально-экономического развития будет направлено более 20 млрд внебюджетных средств до 2030 года", - сказал он.

Солодов отметил, что рыбохозяйственный комплекс вносит значительный вклад в решение задач социально-экономического развития прибрежных регионов. "В первую очередь, это налоговая отдача. С 2023 года существенно увеличен размер сборов за водные биоресурсы, поступления в региональные бюджеты от него выросли более чем в семь раз. Я хочу подчеркнуть, что в законе заложен механизм ежегодной индексации, что означает справедливый, предсказуемый рост год от года", - пояснил губернатор Камчатки.

При этом он отметил, что сегодня большая часть рыбы перерабатывается на берегу, а не только на морских судах. "Особенно ощутимый эффект здесь по лососевому рыболовству, ведь еще 10 лет назад порядка 70% перерабатывалось в море. Сегодня пропорция изменилась, и наоборот 70% обрабатывается на берегу - это сохранение прибрежных поселков и закрепление населения, налоговая отдача в региональный и местный бюджеты", - добавил Солодов.