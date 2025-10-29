По программе инвестквот в 2026 году планируется достроить 24 судна

Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что завершено строительство 48 судов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. В рамках программы инвестиционных квот в течение 2026 года планируется достроить 24 судна, в том числе 13 рыбодобывающих судна и 11 краболовов, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Во многом повысить объем производства удалось за счет реализации программы инвестиционных квот. В настоящее время завершено строительство 48 судов, из них 25 рыбопромысловых и 23 краболовных, а также построено 30 рыбоперерабатывающих заводов. В 2026 году планируется достроить 24 судна: 13 рыбодобывающих и 11 краболовов", - сказал Шестаков.

По его словам, по-прежнему наблюдается отставание от первоначальных графиков по строительству рыболовного флота. "Через нормативно-правовое регулирование данного вопроса были увеличены сроки строительства судов, и до сих пор имеется необходимость продления сроков строительства судов-краболовов", - отметил руководитель ведомства.

"Для оперативного решения проблем и усиления межведомственного взаимодействия под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Патрушева проводится "Инцидент 42", заседания которого проходят на регулярной основе", - добавил он.