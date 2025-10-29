В Орловской области ведут работу по увеличению территории ОЭЗ "Орел"

В 2025 году в регионе введут в работу новую подстанцию, которая позволит предприятиям получать электроэнергию по низким тарифам, сообщил губернатор Андрей Клычков

ОРЕЛ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Орловской области будут увеличивать территорию особой экономической зоны "Орел" за счет инвестиционной площадки в Орле. Работа с организацией, выразившей желание стать якорным резидентом новой территории, уже ведется, сообщил ТАСС губернатор региона Андрей Клычков.

"Размещение производства в ОЭЗ ППТ "Орел" - одно из самых востребованных предложений для инвесторов в Орловской области. Поэтому мы будем увеличивать территорию зоны за счет инвестиционной площадки, расположенной в Орле. Уже работаем с организацией, выразившей желание стать якорным резидентом новой территории", - сказал глава региона.

Клычков добавил, что в 2025 году будет введена в работу новая подстанция, которая позволит предприятиям получать электроэнергию по самым низким тарифам. Кроме того, проводятся работы по увеличению объема подаваемого газа, строятся объекты водоснабжения. "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Орел" стабильно остается одной из наших точек роста и надежным механизмом привлечения инвестиций", - отметил губернатор.

Как ранее сообщал ТАСС глава Орловской области, в настоящее время на площадке ОЭЗ "Орел" работают восемь резидентов. Общий объем инвестиций компаний в экономику региона составил 17,4 млрд рублей, создано 165 рабочих мест.