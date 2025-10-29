Путин попросил подготовить поручения по поддержке рыбного промысла на Камчатке

Все необходимые меры, касающиеся различных субсидий, судоремонта, а также изменения подхода к госзакупкам рыбной продукции изложил губернатор региона Владимир Солодов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил премьер-министра Михаила Мишустина подготовить поручения, которые помогли бы оказать поддержку рыбному промыслу на Камчатке. Об этом речь зашла на совещании с членами правительства. Все необходимые меры, касающиеся различных субсидий, судоремонта, а также изменения подхода к государственным закупкам рыбной продукции изложил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"Губернатор Камчатки перечислил ряд вопросов серьезных, ключевых. Мне бы спустя какое-то время хотелось бы послушать отдельно и [первого] вице-премьера [Дениса] Мантурова, что касается судостроения и судоремонта, и Патрушева Дмитрия Николаевича [вице-премьера], как человека, который курирует эту отрасль. Ну а просьбы и предложения губернатора - я попросил бы тогда председателя правительства оформить соответствующее предложение губернатора своим поручением", - сказал Путин. "Если вы посчитаете какие-то мои поручения необходимыми - пожалуйста. Но мне кажется, что если это будет оформлено поручениями председателя правительства, это будет достаточно", - добавил президент.

По словам губернатора Камчатки, действенной мерой поставок рыбопромысловой продукции на внутренний рынок может стать наращивание потребления в госсекторе. Он попросил обеспечить обязательное включение рыбы в перечень основных видов продуктов, а также установление заказчиками в качестве дополнительных критериев к исполнителям по контрактам для государственных нужд. Еще одной проблемой, обозначенной Солодовым, стала логистика. Губернатор попросил увеличить лимиты федерального бюджета на предоставление льготного железнодорожного тарифа в соответствии с объективной потребностью, а также проработать вопрос о резервировании бюджетных средств в привязке к срокам промысла отдельных видов водных биоресурсов.

Также Солодов обозначил потребность в сохранении субсидирования перевозок по Севморпути. Губернатор обратил внимание и на потребности в судоремонте, попросив рассмотреть возможность включения Камчатского края в программу Минпромторга по развитию судоремонта в Арктическом регионе, а также запустить специальные меры поддержки строительства в регионе именно судоремонтных доков, как наиболее тяжелой инфраструктуры

Говоря об отставании от графиков и планов обновления рыболовного флота, Путин подчеркнул, что "здесь нужно, чтобы квоты, которые выдаются под киль, были справедливыми, и чтобы вся эта система работала". "Да, понятно, мы видим и вопрос ключевой ставки и т. д. Но все-таки уровень рентабельности предприятий достаточно высокий. Надо исходя из реалий строить работу, о которой мы сегодня говорим и обсуждаем", - подытожил глава государства.