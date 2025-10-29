Кассация подтвердила решение об изъятии активов экс-главы "Газпром энерго"

Апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения

УФА, 29 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Уральского округа в кассационной инстанции подтвердил решение о взыскании в доход государства долей и акций башкирских промышленных предприятий, принадлежавших экс-главе "Газпром энерго" Алексею Митюшову, следует из картотеки суда.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - указано в картотеке.

Арбитражный суд Башкирии 4 апреля 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-менеджеру "Газпрома" Алексею Митюшову о признании недействительными сделок по приобретению акций ряда предприятий региона. Суд взыскал в доход государства 100% акций АО "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Ремонтно-механический завод", ООО "Техцентр", ООО "Ремэнергомонтаж", "Салаватский катализаторный завод", ООО "Подземнефтегаз". 16 июля 18-й арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения, а апелляционную жалобу Митюшова - без удовлетворения.

Митюшов является гражданином Литвы и постоянно проживает за рубежом.