В "Белавиа" сообщили о частичном снятии санкций США с авиакомпании

Гендиректор перевозчика Игорь Чергинец отметил, что скоро будут улучшены поставки запчастей из Соединенных Штатов

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа" пока лишь частично, для пассажиров ничего не изменилось. Об этом сообщил генеральный директор перевозчика Игорь Чергинец.

"Это значимое событие для нас. Частично сняты санкции. Процесс урегулирования наших отношений с США продолжается. Сказать, что внешне что-то изменилось, - нет, конечно. На пассажирах это никак не отразилось. Мы как работали стабильно, так и продолжаем выполнять свои обязанности", - пояснил он на брифинге.

По его словам, происходят внутренние процессы. "В течение месяца или двух невозможно внести большие изменения в нашу работу с США. Безусловно, изменения будут. Это пока не очень публичная работа, внешне она пока не заметна. Но будут улучшены поставки запчастей, компонентов из США. Проще будет нам работать с долларом", - отметил Чергинец.

В сентябре представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что американские власти хотят вернуть свое посольство в республику и Вашингтон снял санкции с авиакомпании "Белавиа". Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию на финансовые операции с белорусским авиаперевозчиком и его дочерними структурами.

В середине октября президент Белоруссии сообщил, что заявленное Соединенными Штатами снятие санкций с "Белавиа" не освободило перевозчика от ряда "глупых обязательств". По словам лидера республики, американцы это признают.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности 28 октября заявил, что снятие американских санкций с белорусской авиакомпании является в большей степени "лукавой историей" по многим аспектам, поскольку введенные Вашингтоном исключения из санкционного режима весьма ограниченны.