Эксперты указали на переход отрасли ремонта к более рациональному развитию

Специалисты сошлись во мнении, что рынок постепенно становится технологичнее и профессиональнее

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российский рынок ремонта и строительства переживает этап перехода к более рациональному развитию после периода активного роста и пытается найти тренды развития в условиях стабилизации роста. К таким выводам пришли участники третьей ежегодной конференции "Авито услуг", сообщили в пресс-службе "Авито".

"После периода бурного роста последних лет рынок выходит на траекторию более рационального развития. На фоне стабилизации спроса строительные компании усиливают внимание к управлению издержками, повышению эффективности и производительности труда", - сказано в сообщении.

Руководитель бизнес-направления "Строительство и ремонт" на "Авито услугах" Светлана Филимонова подчеркнула, что сегодня маржинальность напрямую зависит от управляемости процессов.

"Компании, которые продолжают работать по инерции, теряют и качество, и прибыльность. При этом на рынке заметны позитивные тенденции. Растут сегменты строительных услуг, внутренней отделки, благоустройства и сада", - сказала она.

Эксперт также отметила переход от модели DIY ("сделай сам") к формату DIFM ("сделай за меня").

"Все больше клиентов доверяют исполнителям основную часть работ, оставляя за собой контроль ключевых решений. Этот тренд поддерживает спрос и открывает новые возможности для подрядчиков и частных мастеров", - добавила Филимонова.

Вместе с тем генеральный директор "INFOLine-аналитики" Михаил Бурмистров сообщил, что спрос на услуги ремонта и строительства продолжает расти, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

"Сегодня в России более 21 млн одиночных домохозяйств. Экономически активными становятся молодые потребители, которые предпочитают доверять ремонт профессионалам, а не заниматься им самостоятельно", - отметил он.

Эксперт указал, что ключевым ограничением для рынка остается дефицит мастеров и рабочих, а также рост стоимости услуг - более чем на 70% за последние два года.

Основные тренды

Среди основных трендов участники конференции выделили рост индивидуального жилищного строительства (ИЖС), модернизацию существующего жилья, а также благоустройство и садовые работы.

"Участники дискуссии сошлись во мнении, что рынок постепенно становится более зрелым, технологичным и профессиональным. Его развитие все больше опирается на цифровизацию, стандарты сервиса и качество коммуникации между заказчиком и исполнителем. Цифровые инструменты помогают компаниям сохранять маржинальность при росте себестоимости, снижать маркетинговые издержки и формировать стабильный поток заказов", - подчеркнули в "Авито".