WSJ: OpenAI может выйти на биржу в 2027 году

По данным газеты, размещение акций может стать самым масштабным в истории технологического сектора

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Американская компания OpenAI может разместить свои акции на бирже в 2027 году. Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, это размещение акций может стать одним из самых масштабных в истории технологического сектора.

Отмечается, что компания достигла соглашения с генеральным прокурором американского штата Калифорния об упрощении корпоративной структуры. OpenAI обязалась сохранить штаб-квартиру в Калифорнии и расширить там свое присутствие. Она также провела реструктуризацию, выделив некоммерческой OpenAI Foundation роль одного из владельцев компании OpenAI Group PBC. OpenAI Foundation будет иметь контроль над коммерческой OpenAI Group PBC и назначением членов совета директоров, а также сможет блокировать выпуск новых моделей искусственного интеллекта через комитет по безопасности.

WSJ поясняет, что источники рассматривают 2027 год как наиболее вероятный для выхода OpenAI на биржу. Глава компании Сэм Альтман ранее заявлял, что выход на биржу возможен, но конкретных сроков пока нет. Источники WSJ также считают, что решение могут отложить или отменить.