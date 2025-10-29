Чернышенко поприветствовал участников российско-венесуэльского бизнес-форума

Вице-премьер РФ отметил, что взаимоотношения между странами строятся на основе дружбы, взаимного доверия и учета интересов друг друга

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

КАРАКАС, 29 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России, сопредседатель Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня Дмитрий Чернышенко направил приветствие участникам проходящего в Каракасе бизнес-форума "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры".

"Взаимоотношения между нашими странами традиционно строятся на основе дружбы, взаимного доверия и учета интересов друг друга. Это подчеркивают наши лидеры - [президенты России и Венесуэлы] Владимир Владимирович Путин и Николас Мадуро, - говорится в видеообращении к участникам форума. - В этом году мы отметили важную дату - 80 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, а двусторонний Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве открывает для нас новые широкие перспективы, в том числе для бизнеса".

Российский вице-премьер пожелал предпринимателям двух стран "успехов, интересных дискуссий и плодотворного диалога на полях форума" Он выразил уверенность в том, что форум "станет важной площадкой для обмена опытом, дальнейшего укрепления экономических связей и старта перспективных бизнес-проектов".

Первый бизнес-форум "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры" с участием более 500 предпринимателей открылся в Каракасе. Уникальная площадка для расширения торгово-экономических отношений между двумя странами и обмена передовыми технологиями организована при поддержке госкорпорации "Ростех", Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня и российско-венесуэльского банка "Еврофинанс моснарбанк".