Дмитриев: доля экспортных расчетов РФ в долларах и евро сократилась до 18%

Около 40% торговли сейчас осуществляется в рублях

Редакция сайта ТАСС

ЭР-РИЯД, 29 октября. /ТАСС/. Доля экспортных расчетов России в долларах и евро сократилась до 18%, при этом порядка 40% торговли на сегодняшний день ведется в рублях. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Доля наших экспортных расчетов в долларах и евро снизилась до всего лишь 18%. Около 40% торговли сейчас осуществляется в рублях. И еще примерно 40% торговли ведется в других валютах. В итоге мы наблюдаем реальный переход к использованию в основном национальных валют, потому что они, в отличие от доллара, не становятся оружием", - отметил Дмитриев.