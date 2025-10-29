Польша сохраняет эмбарго на ввоз зерна с Украины

В списке сельхозпродукции, ввоз которой по-прежнему запрещен, зерно, подсолнечник, отруби и жмых

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Польша сохраняет эмбарго на ввоз украинского зерна и ряда других продуктов, несмотря на вступление в среду в силу нового торгового соглашения ЕС с Украиной. Об этом сообщается в коммюнике польского Минсельхоза.

"То, что вступает в силу новое соглашение между ЕС и Украиной не означает, что автоматически будет отменен запрет ввоза в Польшу некоторых продуктов [с Украины]", - говорится в документе.

В списке украинской сельхозпродукции, ввоз которой в Польшу по-прежнему запрещен, министерство называет зерно, подсолнечник, отруби и жмых.

В 2022-2023 годах Польша была охвачена массовыми волнениями фермеров, протестовавших против поставок в республику дешевой украинской сельхозпродукции. В частности ими проводились блокады железных дорог, по которым в Польшу ввозилось украинское зерно.