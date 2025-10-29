Стоимость бензина АИ-92 на бирже упала за день еще почти на 5%

Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части России снизилась до 73,196 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на сегодняшних торгах продолжила снижение и упала еще на 4,7%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена АИ-92 на сегодняшних торгах составила 65,108 тыс. рублей за тонну (-4,7%). Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась на 4,85% и составила 73,196 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива за день упала на 5,02% и составила 58,769 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизеля снизилась на 4,16% - до 58,484 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - на 1,29%, до 75,998 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подорожал на 2,07% - до 22,894 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) за день прибавила 0,89% и составила 80,357 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 0,36% - до 19,344 тыс. рублей за тонну.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения при расчете топливного демпфера для бензина и дизельного топлива учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, заявляли в Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).