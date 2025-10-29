ANA-MPA: Украина зарезервировала трубопроводный газ из Греции

По словам источников агентства, на аукционе по транспортировке природного топлива по Трансбалканскому газопроводу зарезервирован эквивалент 6,32 ГВт·ч газа в сутки на ноябрь

Редакция сайта ТАСС

© Dimitris Papamitsos/ Greek Prime Minister's Office via AP

АФИНЫ, 29 октября. /ТАСС/. Операторы газотранспортных систем Греции, Болгарии, Румынии и Молдавии успешно провели аукцион по резервированию возможности экспорта природного газа на Украину по трубопроводным системам стран региона с ноября 2025 года по апрель 2026 года. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA) со ссылкой на источники в Министерстве окружающей среды и энергетики Греции.

По словам источников, на аукционе по транспортировке природного газа из Греции на Украину по Трансбалканскому газопроводу зарезервирован эквивалент 6,32 ГВт·ч газа в сутки на ноябрь тремя потребителями. Аукцион был проведен совместно оператором газотранспортной системы Греции (DESFA) и операторами передающих систем Болгарии (Bulgartransgaz), Румынии (Transgaz), Молдавии (VestMoldTransgaz) и Украины (GTSOU). Это первый аукцион по "Маршруту-1" (Route 1), который недавно был одобрен Национальным регулирующим органом Греции сроком на шесть месяцев, по апрель 2026 года, с целью покрытия текущих энергетических потребностей Украины, сообщили в ведомстве.

"Накануне наступления зимнего сезона результат сегодняшнего аукциона укрепляет энергетическую безопасность Украины в особенно критический момент. В то же время он подчеркивает роль Греции как стратегического энергетического узла для Юго-Восточной и Центрально-Восточной Европы, а также потенциал "Вертикального коридора" для превращения его в новую энергетическую магистраль Европы - надежный и конкурентоспособный альтернативный маршрут для поставок диверсифицированных объемов природного газа с юга на север", - приводит агентство мнение источников в министерстве.

По их словам, решающую роль в успешном исходе аукциона сыграла встреча операторов, состоявшаяся в Афинах в присутствии министра окружающей среды и энергетики Греции Ставроса Папаставру, в результате которой тарифы на транзит газа были снижены в среднем на 10%.

В Грецию природный газ попадает в пункте входа Сидирокастро из болгарской газовой системы, которая снабжается, в частности, из газопровода "Турецкий поток". Кроме того, Греция получает природный газ из Азербайджана через Южный газовый коридор, а также партии сжиженного природного газа (СПГ) по морю.