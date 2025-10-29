JANAF утверждает, что не задерживала поставки нефти для НПЗ в Словакии

Перекачка сырья якобы "осуществляется в строгом соответствии с графиком и условиями соглашения", отметили в пресс-службе хорватского оператора

БЕЛГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Хорватский оператор Адриатического трубопровода JANAF утверждает, что не задерживал поставки сырья для словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft в Братиславе.

Как сообщает пресс-служба JANAF, перекачка сырья якобы "осуществляется в строгом соответствии с графиком и условиями соглашения". Компания отрицает претензии словацкого предприятия, принадлежащего венгерской энергокомпании MOL. Ранее в Slovnaft сообщили, что JANAF задержала поставку 90 тыс. тонн нефти из-за необходимости сохранить данный объем в трубопроводе в технологических целях. Она возникла после прекращения поставок сырья попавшей под санкции США сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").

Хорватский оператор призвал MOL увеличить объемы использования арендованных мощностей трубопровода. По утверждению JANAF, текущая загрузка мощностей со стороны венгерской компании "значительно ниже уровня, предусмотренного контрактом".

До этого НПЗ Slovnaft официально уведомил хорватскую компанию о нарушении условий действующего контракта. Представитель Slovnaft Антон Молнар проинформировал агентство TASR, что речь идет об альтернативной нефти Arab Light. Она необходима предприятию для удовлетворения потребностей зарубежных заказчиков, так как Евросоюз запретил экспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

НПЗ Slovnaft в октябре и ноябре планировал перерабатывать до 50% альтернативной нероссийской нефти. Нефтепродукты из Братиславы, главным образом автомобильное топливо, поставляются в Чехию, Австрию, Польшу и другие страны Центральной Европы.