Евростат: Эстония лидирует в ЕС по темпам роста цен на газ для населения

За первые шесть месяцев 2025 года тарифы на газ в республике выросли почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Эстония стала страной с самыми высокими темпами роста тарифов на газ для домохозяйств, за первую половину 2025 года они выросли почти на 24%. Об этом сообщило статистическое агентство Еврокомиссии - Евростат.

В отчете отмечается, что в первой половине 2025 года цены на газ в Эстонии выросли на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Резкий рост тарифов также наблюдается в Болгарии и Швеции, где цены выросли на 23,6% и 20,9% соответственно. Дороже всего газ обходится жителям Швеции, где цена составляет €21,3 за 100 кВт⋅ч. В среднем граждане Евросоюза вынуждены платить за газ около €11,4 за 100 кВт⋅ч.

Ранее Эстония объявила о полном запрете на покупку российского газа с 1 января 2026 года. В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок СПГ из РФ для Евросоюза выросла почти в 4,6 раза за три года из-за увеличения цен.