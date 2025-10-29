В Сибири к 2030 году построят более 1 ГВт мощностей

Новые объекты помогут покрыть растущий спрос на энергию

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. В Сибири планируется до 2030 года построить новые генерирующие объекты мощностью более 1 ГВт для покрытия растущего спроса на энергию. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под руководством вице-премьера России Александра Новака.

В обсуждении приняли участие министр экономического развития Максим Решетников, представители Минэнерго, Минфина, ФАС, Госдумы, энергетических компаний.

"Стороны рассмотрели текущее состояние энергетической системы Сибири и обсудили необходимые шаги для покрытия растущей потребности региона в электроэнергии к 2030 году. Для удовлетворения перспективного спроса планируется строительство энергомоста постоянного тока пропускной способностью до 1,5 тыс. МВт, а также создание новых генерирующих мощностей более чем в 1 тыс. МВт через процедуру конкурсного отбора", - говорится в сообщении.

Как отметил Новак, экономика и цифровые технологии будут и дальше развиваться, поэтому потребность в энергии будет расти. "Нужно думать на перспективу и создавать необходимую инфраструктуру уже сегодня", - подчеркнул он.

В ходе совещания стороны также обсудили перспективные решения по сооружению новых энергетических объектов на юге России и на территории Москвы и Московской области. В числе проектов - серия теплоэлектростанций, которые должны обеспечить растущие потребности этих субъектов в электроэнергии. Всего планируется строительство 15 генерирующих единиц общей мощностью 3,2 тыс. МВт.

Кроме того, на комиссии были рассмотрены технические требования к планируемым ТЭС, вопросы модернизации уже имеющихся объектов и электросетей при помощи новых технологических решений для увеличения выработки электроэнергии.