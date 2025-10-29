РСПП рассчитывает провести встречу с Путиным до середины декабря

В самом конце года будет труднее сделать встречу более деловой, отметил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает, что традиционная ежегодная предновогодняя встреча крупного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет до середины декабря. Об этом заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

"Она будет, когда дата будет (известна). Но планируется. Мы не хотели бы, честно говоря, чтобы эта встреча была просто "под елкой" с бокалом шампанского. В самом конце года, наверное, будет труднее ее сделать более деловой. Поэтому рассчитываем до середины декабря (провести встречу с президентом)", - сказал Шохин.