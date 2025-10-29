Минфин дополнительно разместил ОФЗ выпуска 26249 на 81,977 млрд рублей

Средневзвешенная цена выпуска составила 84,27% от номинала

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минфин РФ дополнительно разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26249 с датой погашения 16 июня 2032 года на сумму 81,977 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах министерства.

Средневзвешенная цена выпуска составила 84,27% от номинала, средневзвешенная доходность - 15,34% годовых.

Ранее Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26249 с датой погашения 16 июня 2032 года на сумму 99,475 млрд рублей при спросе 242,9 млрд рублей.