Сбер констатировал взрывной рост фейковой информации в 2025 году

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что создание убедительного и реалистичного дипфейка сегодня занимает несколько секунд

Заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. В 2025 году наблюдается взрывной рост фейковой информации и дипфейков, что представляет серьезную угрозу. Об этом во время третьего международного форума "Диалог о фейках 3.0" сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"В 2025 году возникает взрывной рост именно фейковой информации или дипфейков", - сказал Кузнецов. Он добавил, что создание убедительного и реалистичного дипфейка сегодня занимает несколько секунд.

Кузнецов также обратил внимание на то, что для противодействия обилию фейковой информации необходимо активное развитие сервисов распознавания, которые важно внедрять в каждое устройство для безопасности пользователей.

