Испанская энергокомпания признала, что на нее сильно влияет запрет ЕС на СПГ РФ

По словам ответственной за управленческий контроль предприятия Риты Руис де Альда, "воздействие будет смягчено благодаря диверсифицированному газовому портфелю и доступу к закупкам на рынке"

МАДРИД, 29 октября. /ТАСС/. Решение Евросоюза запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России окажет "значительное влияние" на испанскую энергетическую компанию Naturgy. Это признала ответственная за управленческий контроль предприятия Рита Руис де Альда, чьи слова приводит агентство Servimedia.

"Ожидается, что воздействие будет смягчено благодаря нашему диверсифицированному газовому портфелю и доступу к закупкам на рынке", - заявила она.

В свою очередь агентство Europa Press со ссылкой на представительницу Naturgy также передает, что Еврокомиссия работает над тем, чтобы предоставить компаниям набор эффективных инструментов, позволяющих реализовать этот запрет. Испанское предприятие продолжает "оценивать новые возможности" по приобретению газа.

По итогам 2024 года поставки российского СПГ в Евросоюз выросли на 21%, до рекордных 21,5 млрд куб. м. За девять месяцев 2025 года потоки снизились на 7% и приблизились к 15 млрд куб. м.

Ранее ЕС включил в 19-й пакет санкций полный запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года. Запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, СПГ, который производится или экспортируется из России.

По данным испанской энергетической компании Enag s, в прошлом году королевство приобрело 72 360 ГВт-ч российского газа, в результате РФ стала вторым поставщиком СПГ в страну. В сентябре этого года поставки российского СПГ в Испанию упали до минимума с 2021 года. За первые девять месяцев 2025 года Испания приобрела 31 637 ГВт-ч российского СПГ (11,5% от общего объема). В результате с января по сентябрь РФ являлась третьим главным поставщиком этого топлива в королевство после Алжира и США.