В Молдавии заявили, что санкции могут повлиять на работу аэропорта в Кишиневе

Управление гражданской авиации сообщило, что на данный момент заправка самолетов топливом осуществляется в штатном режиме

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Санкции против "Лукойл" могут повлиять на работу международного аэропорта в Кишиневе, где дочерняя компания "Лукойл - Молдова" торгует авиационным топливом и располагает собственным хранилищем. Как сообщает Управление гражданской авиации, там внимательно следят за ситуацией.

"Управление было официально уведомлено о введении ограничительных мер США и Великобританией, которые вступят в силу с 21 ноября 2025 года и затрагивают структуры, входящие в группу компаний "Лукойл". <...> На данный момент заправка воздушных судов топливом осуществляется в штатном режиме. Все авиаперевозчики проинформированы и сотрудничают для обеспечения непрерывности полетов, а также анализируются превентивные меры, направленные на предотвращение любых негативных последствий для пассажиров или расписания рейсов", - проинформировало ведомство на своем сайте.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии также сообщило ранее, что анализирует с "Лукойл - Молдова" порядок применения и последствия санкций, а также возможное их влияние на рынок нефтепродуктов в Молдавии.

Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.