В ГД рассказали, как решить проблему сокращений отделений "Почты России"

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил субсидировать отделения, выполняющие социальную функцию

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Проблему сокращения отделений "Почты России" можно решить путем внедрения системы целевого субсидирования отделений, выполняющих социальную функцию - такая поддержка должна включать полноценное финансирование за счет федеральных субсидий и установление экономически обоснованных тарифов на услуги. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), комментируя слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что при сокращении отделений "Почты России" до 2 млн человек могут потерять доступ к финансовым услугам.

"Проблема требует конкретных управленческих решений, основанных на сочетании экономических и социальных механизмов. Во-первых, государству необходимо закрепить минимальный стандарт финансовой доступности: в каждом муниципалитете должна быть физическая точка, где человек может совершить базовые операции - снять наличные, оплатить коммунальные услуги, получить перевод или карту. Такой стандарт можно реализовать через существующую почтовую сеть, агентские офисы банков, выездные мобильные кассы или многофункциональные центры, совмещающие финансовые и государственные услуги", - сказал он.

Также стоит формализовать гибридную модель обслуживания - объединение инфраструктуры "Почты России" и банков на основе партнерских соглашений, полагает Гаврилов. "Опыт ВТБ показывает, что подобное взаимодействие может расширять охват без создания новых филиалов. При этом необходимо прописать требования к безопасности операций, контролю качества и идентификации клиентов, чтобы исключить риски и повысить доверие населения", - отметил парламентарий.

Кроме того, требуется внедрить систему целевого субсидирования отделений, выполняющих социальную функцию, добавил он. "Это не просто поддержка убыточных точек, а механизм компенсации расходов там, где отделение обеспечивает базовые услуги для тысяч людей, лишенных альтернативы. Такая поддержка должна включать полноценное финансирование за счет федеральных субсидий, установление экономически обоснованных тарифов на услуги и оптимизацию налогообложения для почтовой сети, чтобы снизить нагрузку на региональные подразделения", - подчеркнул депутат. Кроме того, можно ввести региональные пилоты по комбинированному обслуживанию - когда одно отделение совмещает функции банка, почты и центра госуслуг: такая модель повысит загрузку инфраструктуры и сократит издержки, сохранив физическое присутствие государства в каждом населенном пункте, считает Гаврилов.

До 2 млн человек могут потерять доступ к финансовым услугам, если отделения "Почты России" продолжат сокращаться, заявила ранее Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации.