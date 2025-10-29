Эксперт Леруа призвал создать ИИ для защиты мира от "Кремниевой долины"

Развитие ИИ обсудили на панельной дискуссии "Наука.GPT: угрожает ли развитие искусственного интеллекта академическому знанию?" в рамках форума "Диалог о фейках 3.0"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Суверенный искусственный интеллект, основанный на принципах свободы и равенства, необходимо создать, чтобы защитить культуру и менталитет от "Кремниевой долины". Об этом заявил французский специалист по управлению рисками и геополитический аналитик Эмманюэль Леруа на форуме "Диалог о фейках 3.0".

Развитие ИИ обсудили на панельной дискуссии "Наука.GPT: угрожает ли развитие искусственного интеллекта академическому знанию?". Эксперты поразмышляли о том, как ИИ влияет на образование и науку, каким образом минимизировать риски и использовать технологии для борьбы с дезинформацией.

"Чтобы сохранить нашу культуру, наш менталитет, нашу религию, нам нужно создать наш суверенный искусственный интеллект. Сейчас на наших глазах разворачивается битва между, можно сказать, "Кремниевой долиной" и остальным миром. С одной стороны, есть однополярный, глобалистический искусственный интеллект, а с другой стороны, развивается многополярный искусственный интеллект, который включает в себя свободу и равенство. Я хотел бы, чтобы все молодые люди, поколения, живущие сейчас, и последующие разработали многополярный искусственный интеллект. Именно справедливый, многополярный ИИ поможет сохранить человечество", - отметил Леруа.

Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Алексей Парфун также указал, что необходимо преодолеть разрыв между теми странами, которые развивают искусственный интеллект, и теми, кто его не развивает. "Это вызов, это преимущество, которое получают люди с доступом к этой технологии. Если мы не будем контролировать разрыв, это повлияет на общество, экономику и другие сферы", - отметил Парфун.

О развитии собственной экспертизы для сохранения критического мышления в эпоху развития ИИ говорила и заместитель генерального директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Екатерина Соколова. "Критическое мышление мы потеряли не с искусственным интеллектом, а еще лет 15 назад, с появлением интернета, - отметила Соколова. - И, конечно, наше будущее зависит от того, на какой вы стороне и как мы собственную экспертизу будем развивать".

Депутат Госдумы Алена Аршинова добавила, что России необходимо укрепить свое присутствие в системе, отражающей мировые знания, а также укреплять роль педагогов, так как ИИ не сможет их заменить. "Мы должны сейчас укреплять систему образования. Никто не должен думать или предполагать, что учителя заменит робот, искусственный интеллект и так далее. Нет. Наша задача - укрепить учителя для того, чтобы он был опорой ученика, и который мог бы помочь разобраться, выйти из этой угрожающей фейками системы", - указала депутат.

"Диалог о фейках 3.0"

Руководитель кафедры Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина, доктор экономических наук, профессор, участник "Мастерской новых медиа" Борис Тхориков провел айтитрекинговое изучение восприятия фейковых новостей. Опросы приводились в приграничных регионах и в двух городах, несколько отдаленных от границы, в четырех сегментах целевых аудиторий - от молодых людей до лиц старшего возраста.

"За счет того, что фейковые новости несколько иначе подаются, они лучше привлекают внимание и обещают другое развитие событий, практически в два раза чаще люди готовы ими делиться. При этом люди в отдаленных регионах, особенно молодого возраста, в два раза чаще ошибаются, неверно определяют новости. Правдивые новости они считают фейковыми, а фейковые, наоборот, правдивыми", - рассказал Тхориков.

По результатам исследования выяснилось, что люди в возрасте 25-40 лет в приграничных регионах чаще делятся фейковыми новостями. Он отметил, что, как правило, большого различия в восприятии фейковой информации у людей приграничных регионов, которые каждый день сталкиваются с сотнями фейков, и жителей отдаленных регионов, нет.

"Но есть определенная проблема, это же - риск-факторы. Люди от 18 до 24 лет и старше 55 лет в отдаленных регионах на сегодняшний момент времени хуже всего воспринимают фейки и принимают их за правду. И в качестве промежуточных выводов, мы считаем и глубоко уверены в том, что одно повышение медиаграмотности населения не способно обеспечить борьбу с фейками. И здесь крайне важна государственная информационная политика, которая, в принципе, сейчас неплохо начинает реализовываться", - заключил он.

Форум "Диалог о фейках 3.0" проходит в Москве 29 октября. Гости форума обсуждают актуальные вопросы борьбы с недостоверной информацией, защиты информационного пространства от дезинформации, развития фактчекинга и повышения информационной культуры общества.

Форум организован в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), учрежденной АНО "Диалог Регионы", информационным агентством ТАСС и "Мастерской новых медиа". ТАСС - стратегический партнер мероприятия.