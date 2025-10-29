Всемирный банк спрогнозировал падение цен на сырье в 2026 году

По данным ВБ, цены опустятся на 7%

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что цены на сырьевые товары опустятся в следующем году до самых низких за последние шесть лет уровней.

"Мировые цены на сырье, как прогнозируется, упадут в 2026 году до самых низких за шесть лет уровней. Их снижение будет идти четвертый год подряд <...>. Цены опустятся на 7% и в 2025 году, и в 2026 году, подстегиваемые слабым глобальным экономическим ростом, увеличением объемов предложения нефти и сохраняющейся политической неопределенностью", - говорится в новом исследовании ВБ.

"Цены на продовольствие также снижаются. В 2025 году ожидается сокращение на 6,1%, в 2026-м - на 0,3%", - указывают специалисты банка.

При этом они подчеркивают, что стоимость драгоценных металлов, прежде всего золота, увеличивается. "Цена золота <...>, как предполагается, вырастет на 42% в 2025 году. Согласно прогнозам, она увеличится еще на 5% в следующем году. За счет этого цены на золото вырастут почти вдвое по сравнению со средним показателем за 2015-2019 годы. Средняя цена на серебро, как ожидается, тоже установит в 2025 году рекорд, продемонстрировав рост на 34% и еще на 8% - в 2026-м", - пишут авторы доклада.