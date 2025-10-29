Инфляция в России с 21 по 27 октября составила 0,16%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 21 по 27 октября 2025 года составила 0,16%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 14 по 20 октября 2025 года - инфляция равнялась 0,22%.

С начала октября потребительские цены в РФ выросли на 0,79%, с начала года - на 5,11%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 27 октября 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 8,06%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены куриные яйца и гречневую крупу (+0,6%), полукопченые, варено-копченые колбасы, сухие молочные смеси для детского питания (+0,5%), ржаной хлеб, сметану и маргарин (+0,4%), свинину, мясо кур, мороженую рыбу, пшеничные хлеб и муку, поваренную соль (+0,3%), говядину, баранину, сосиски, сардельки, твердые, полутвердые и мягкие сыры, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания, печенье, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), вареные колбасы, пастеризованное молоко и творог (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,1%, в том числе на огурцы (+5,1%), помидоры (+3,2%), белокочанную капусту (+1,3%), столовую свеклу (+0,5%) и бананы (+0,4%). Снизились цены на репчатый лук (-0,7%), яблоки (-0,4%) и морковь (-0,1%).

Также цены снизились на черный чай (-0,4%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (-0,3%), сахар-песок и вермишель (-0,2%), макаронные изделия, рис, пшено и мясные консервы для детского питания (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов цены поднялись на ренгалин (+0,6%), валидол, корвалол и пенталгин (+0,5%), левомеколь (+0,4%), лизобакт (+0,3%), нимесулид и трекрезан (+0,2%). Снизились цены на метамизол натрия (отечественный анальгин) (-0,2%). Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на туалетное мыло и зубные щетки (+0,5%), туалетную бумагу и зубные пасты (+0,3%), стиральные порошки, сухие корма для домашних животных и спички +0,2%, прокладки гигиенические +0,1%. Снизились цены: на пеленки для новорожденных (-0,3%), мыло хозяйственное (-0,2%) и подгузники детские (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров цены выросли на шампуни (+1,2%), кроссовки для взрослых (+0,5%), сигареты с фильтром (+0,3%), легковые автомобили иностранных марок и женские колготки (+0,2%), мужские носки и детские джинсы (+0,1%). Снизились цены на электропылесосы (-1,4%), смартфоны (-1,1%), телевизоры (-0,6%), майки, мужские футболки (-0,3%), древесно- и ориентированно-стружечные плиты, футболки и детские кроссовки (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, а на дизельное топливо - на 0,5%.

Услуги

За неделю выросли цены путевок в дома отдыха, пансионаты (+1,6%), проживания в гостиницах 4-5 звезд (+0,8%), гостиницах 1 звезда или в мотелях (+0,6%), гостиницах 3 звезды (+0,4%) и гостиницах 2 звезды (+0,2%).

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 0,5%.

Выросли цены на женские стрижки (+0,4%) и мужские (+0,3%), мойку легкового автомобиля (+0,3%), восстановление зуба пломбой (+0,2%) и ремонт телевизоров (+0,1%).