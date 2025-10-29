Реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев выросли на 9,2%

Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке Росстата, в III квартале по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 8,5%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе - сентябре 2025 года выросли на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из оценки Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке Росстата, в III квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 8,5%. К II кварталу 2025 года показатель вырос на 1%.

При этом реальные располагаемые денежные доходы, по данным Росстата, в I полугодии 2025 года выросли на 7,8%.