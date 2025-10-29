Безработица в России в сентябре выросла до 2,2%

В сентябре 1,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в сентябре 2025 года составил 2,2%, месяцем ранее показатель находился на уровне 2,1%, следует из данных Росстата.

Всего в сентябре 1,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда).

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 53,6%, также уровень безработицы женщин (2,4%) выше уровня безработицы мужчин (2%).

Из 1,6 млн безработных 1,1 млн составляют городские жители, 0,5 млн - сельские. Уровень безработицы среди сельских жителей (3%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (1,9%).

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в сентябре составил 36,9 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 20%, лица в возрасте 50 лет и старше -19%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности - 28,4%.