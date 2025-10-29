Оборот заведений общепита России в сентябре вырос на 10,3%

Он составил 388,6 млрд рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Оборот заведений общественного питания в РФ в сентябре 2025 года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 388,6 млрд рублей, в январе - сентябре - на 8,4% год к году, до 3,1 трлн рублей, следует из данных Росстата.

"Оборот общественного питания в сентябре 2025 года составил 388,6 млрд рублей, или 110,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе - сентябре 2025 года - 3 089,7 млрд рублей, или 108,4%", - говорится в документе.

По сравнению с августом оборот заведений общественного питания в сентябре вырос на 2,3%.

Оборот общественного питания по методологии Росстата включает выручку ресторанов, кафе, баров, а также оборот ряда других предприятий. Например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы или для обслуживания банкетов.