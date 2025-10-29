Бензин в России в сентябре подорожал в среднем на 2,6%

При этом производители бензина повысили оптовые цены на 4,7%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в сентябре 2025 года выросли на 2,6% по сравнению с августом. При этом производители бензина повысили оптовые цены на 4,7%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин в сентябре увеличились на 9,3%.

По данным статистики, подорожание бензина отмечалось в 47 субъектах Российской Федерации, заметнее всего - в Севастополе (+10,2%) и Республике Ингушетия (+8,5%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период рост цен на бензин составил 1% и 1,5% соответственно.

Цены производителей на бензин в сентябре в среднем выросли на 4,7%. Повышение цен наблюдалось в 12 субъектах РФ, значительнее всего - в Республике Татарстан (+15,1%), Кемеровской области (+13%), Тюменской области (+10,9%) и Иркутской области (+10,8%). Снижение цен отмечено в Пермском крае (-6,1%), Нижегородской области (-2,4%) и Республике Коми (-1,2%). В Астраханской области цены на автомобильный бензин остались на уровне августа 2025 года.

Снижение цен производителей на нефть составило 3,5% (по сравнению с декабрем 2024 года они снизились на 29,2%). Тарифы на перекачку нефти трубопроводным транспортом к августу выросли на 1,3%.