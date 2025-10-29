Оборот розничной торговли в России в сентябре вырос на 1,8%

Он достиг 5,17 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в сентябре 2025 года вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 5,17 трлн рублей, в январе - сентябре - на 2,1% в годовом сопоставлении, до 44,6 трлн рублей, следует из данных Росстата.

Оборот розничной торговли в сентябре на 96,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 3,6% (в сентябре 2024 года - 96% и 4% соответственно).

По данным статистики, в сентябре 2025 года в структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 46,7%, непродовольственных товаров - 53,3% (в сентябре 2024 года - 45,8% и 54,2% соответственно).