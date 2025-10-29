Репчатый лук в России с 21 по 27 октября подешевел на 0,7%

В то же время куриные яйца подорожали на 0,6%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Стоимость репчатого лука в России с 21 по 27 октября снизилась на 0,7%, в то же время куриные яйца подорожали на 0,6%, сообщается в материалах Росстата.

Также за этот период снизились цены на чай черный - на 0,4%, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3%, сахар-песок и вермишель - на 0,2%, макаронные изделия, рис, пшено и консервы мясные для детского питания - на 0,1%.

В то же время крупа гречневая подорожала на 0,6%, колбасы полукопченые, варено-копченые, смеси сухие молочные для детского питания - на 0,5%, хлеб ржаной, сметана и маргарин - на 0,4%, свинина, мясо кур, рыба мороженая, хлеб и мука пшеничные, соль поваренная - на 0,3%, говядина, баранина, сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, масло подсолнечное, консервы овощные для детского питания, печенье, водка и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, колбасы вареные, молоко пастеризованное и творог - на 0,1%.

Кроме того, по данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию за этот период в среднем выросли на 1,1%, в том числе на огурцы - на 5,1%, помидоры - на 3,2%, капусту белокочанную - на 1,3%, свеклу столовую - на 0,5% и бананы - на 0,4%. В то же время яблоки подешевели на 0,4%, морковь - на 0,1%.